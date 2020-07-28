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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Olimpos ve Adrasan'da bayram hareketliliği

DHA

Olimpos ve Adrasan'da bayram hareketliliği


Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kumluca ilçesindeki Olimpos ve Adrasan bölgesinde, bayram öncesi hareketlilik başladı. Turizmciler gelecek olan tatilcileri, sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyardı.
Turizm merkezlerinden Olimpos ve Adrasan'da bayram öncesi hareketlilik başladı. İlaçlama ve dezenfektasyon gibi işlemleri yapılan turizm tesislerinde, doluluk yaşanması bekleniyor. Virüs salgını nedeniyle turizm sezonunun geç başladığını belirten turizmciler, koronavirüs yüzünden olumsuzluk yaşanmasını, geç başlayan turizm sezonunun virüs yüzünden zarar görmesini istemediklerini belirterek, gelecek tatilcileri önlemlere dikkat etmeleri konusunda uyardı.
'LÜTFEN SOSYAL MESAFEYE UYSUNLAR'
Pansiyon sahibi turizmci Halil Karataş, "Bu yıl koronavirüsten, pandemiden dolayı turizmde olağanüstü bir yıl yaşıyoruz. Buna rağmen müşterilerimiz tatil için yine bu bölgeye geliyor. Bungalov evler gibi alternatif tatilin olduğu Olimpos ve Adrasan bölgesine geliyorlar. Alternatif turizm pandemiden dolayı bu yıl biraz daha ön plana çıktı. Bayram öncesi rezervasyonlarımız arttı. Şu anda bayram rezervasyonlarımız doldu. Odalarımız doldu. Bizim bu bölgeye gelen insanlara şöyle bir tavsiyemiz var; lütfen sosyal mesafeye uysunlar. Maske taksınlar. Çok kalabalık kapalı ortamlarda bulunmasınlar. Kendilerine dikkat etsinler. Biz işletmeciler olarak tüm önlemlerimizi aldık. Gelen müşterimizden tek ricamız lütfen onlar da kendilerine dikkat etsinler" dedi.
Turizmci Ramazan Karacan (64), "Olimposlu turizmciler olarak biz tüm önlemlerimizi aldık. Gelen müşterilerimiz de maske sosyal mesafeye dikkat etsinler yeter" diye konuştu. Akın Duran (24), "Virüs salgınından dolayı sezonumuz biraz geç başladı. Bayram öncesi biraz yoğunluk var. Bayramda da yoğunuz. Biz koronavirüse karşı tüm önlem ve tedbirlerimizi aldık. Müşterilerimizin de tedbirlerini almasını rica ediyoruz. Geç başlayan turizm sezonumuza zarar vermek istemiyoruz. Bir sorun yaşayıp turizmciler olarak zarar görmek istemiyoruz. Bu yüzden müşterilerimizden kurallara uymasını istiyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI
2020-07-28 11:35:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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