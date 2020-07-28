İl Müftüsü Artan'dan kesim merkezlerinde yoğunluk ve sokakta kurban kesimi uyarısı Antalya İl Müftüsü Osman Artan: "Kurban iki ve üçüncü gün de kesilebilir, kesim merkezlerinde yoğunluk oluşturmayalım" " Sokaklarda kurban kesip insanları rahatsız etmek kul hakkına girer" “Tüm camilerimiz açık, maskesiz camiye kimse alınmayacak, hutbeleri imkanlar ölçüsünde kısa tutacağız”

Kurban Bayramı’nda kentteki tüm camilerde namaz kılınabileceğini hatırlatan Antalya İl Müftüsü Osman Artan, maskesi olmayan vatandaşların camiye alınmayacağını söyledi. Artan, “Cemaatimiz seccadesiyle gelecek. Biz de mümkün mertebe hutbeleri kısa tutacağız” dedi. Kurban kesim merkezlerinde ilk gün sebebiyle oluşabilecek yoğunluğa da dikkat çeken Artan " Kurban iki ve üçüncü gün de kesilebilir. Kesim merkezlerindeki yoğunluk sosyal mesafeyi ortadan kaldırır. Ayrıca sokaklarda kurban kesip nahoş görüntülere sebep olmak kul hakkına girer" dedi.

İl Müftüsü Osman Artan, Kurban Bayramı’nda alınan tedbirler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi, Kurban Bayramı’nda da korona virüs tedbirlerinin en üst düzeyde alındığını kaydeden Artan, bayram namazında maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edileceğini belirtti.

Bayram namazının sosyal mesafeye dikkat edilerek cami içerisinde kılınabileceğini söyleyen Osman Artan, “Camilerimizde yoğunluğun önlenebilmesi için avlularımızı da ayarladık. Belediyelerle görüştük, onlar da temizlik ve hijyen şartları konusunda önlemler alacak. Arkadaşlarımız dün 20 bin maske aldı. Maskesiz olanları cami içerisine almayacağız. Sosyal mesafeye, maskeye ve hijyene dikkat ederek Kurban Bayramı namazını kıldıracağız” dedi.

Bütün camilerde namaz kılınabileceğini ifade eden Artan, “ Cemaatimiz seccadesiyle gelecek. Biz mümkün mertebe hutbeleri kısa tutacağız” diye konuştu.



“Kurbanı ilk gün kesmek şart değil”

Salgın hastalık dolayısıyla önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Müftü Osman Artan, “Kurbanın ilk gün kesilmesi şart değil. 2. ve 3. günde yoğunluk geçtikten sonra kesilebilir. İlk gün mezbahalara ve kesim yerlerine yüklenildiği zaman sosyal mesafe ortadan kalkar. Vatandaşımız ibadetini yaparken 2. ve 3. Günde kurbanını rahatlıkla kesebilir. Hatta geceleri bile kesilmesinde mahsur yok” ifadelerini kullandı.

Sokaklarda çirkin görüntü oluşturacak şekilde kurban kesilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunan İl Müftüsü Artan, sözlerini şöyle noktaladı:

“Vatandaşlarımız sokaklarda nahoş görüntülere meydan verecek şekilde kurban kesmesinler. Tedbirlere uyarak kesim yerlerinde işin ehli kişilere kestirmelerini biz rica ediyoruz. Bizim amacımız kurban atıklarının bırakılmaması ve nahoş görüntülere meydan vermemek. Bunu vatandaşlarımızda özellikle rica ediyorum. Antalya turizmin de başkenti olan bir şehrimiz. İbadet yapalım derken çevremizdeki insanlara rahatsız vermek, onların hakkını üstümüze almak demektir. Lütfen vatandaşlarımız bu konuda oldukça dikkatli olsun”

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