Eşinin, başkanla aşk yaşadığını iddia eden koca: Namusumuza göz dikmiş (2)



BULUŞMA ADRESİNE GELİŞLERİ KAMERADA

Antalya'nın Elmalı İlçe Belediye Başkanı İYİ Partili Halil Öztürk'ün, yasak aşk yaşadığı iddia edilen Sümeyra Tilki'yle buluştuğu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 2 Haziran'da çekilen görüntülerde, buluşma adresine önce Halil Öztürk'ün kendi özel aracıyla geldiği, ardından WhatsApp'tan konum attığı öne sürülen Sümeyra Tilki'nin taksiyle geldiği görüldü. Tilki'nin, bu sırada telefonla görüştüğü de görüntülere yansıdı.

'AVUKATIMLA AÇIKLAMA YAPACAĞIM'

Bugün sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Sümeyra Tilki ise "Devam eden hukuki süreç ve dava dosyalarının toplu bir şekilde hazırlanmasının ardından, avukatım İbrahim Yanmaz ile birlikte basına gerekli açıklama yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2020-07-28 12:55:24



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