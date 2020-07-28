Devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

"Daha dün gibi..."

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, refüje çarptıktan sonra devrilen otomobilde sıkışan sürücü Dilber Yücesan (55), itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkartıldı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Toroslar Mahallesi, Anadolu Caddesi´nde meydana geldi. Dilber Yücesan yönetimindeki 07 DL 182 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu Toros Mahallesi Anadolu Caddesi'nde refüje çarparak, devrildi. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Dilber Yücesan, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkartıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Yücesan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-07-28 13:12:13



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