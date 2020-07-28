Kaybolan oğullarını gözyaşları içerisinde bekliyorlar Üniversite sonucunu öğrenince kayıplara karıştı Sınav sonucunu öğrendikten sonra evden kaçan oğullarından gelecek iyi bir haberi bekliyorlar

Antalya'nın Serik ilçesinde üniversite sınav sonucunu öğrendikten sonra çantasına kıyafetlerini koyarak evden ayrılan gençten, dün sabah saatlerinden bu yana haber alınamıyor. ‘Ben sana bir tokat bile vurmadım. Ne yaptım ben sana’ diyerek gözyaşları içerisinde oğluna seslenen acılı anne, “Bir kavgamız, tartışmamız olmadı. ‘kazandı, kazanmadı’ diye asla bir baskı kurmadık. Hiçbir zaman yapmadık. Dön oğlum evine” dedi.

Serik ilçesinde yaşayan Uğur İbrahim Bülüç (23), hayalini kurduğu üniversiteye girebilmek için sınavlara girdi. Dün sabah saatlerinde sonucunu öğrenen genç, ailesine de haber vermeden evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Nazmi ve Gülser Bülüç çifti ise haber alamadıkları oğulları için polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu.



"Hiç haberim olmadı"

Dün sabah saatlerinde oğlunun sınav sonucunu öğrendiğini kaydeden baba Nazmi Bülüç, “Çarşıya gitti. Sınav sonucunu internet kafeden öğrenip gelecek diye düşündüm. Meğerse telefondan da öğreniliyormuş. Eve tekrar geldi. Ben televizyon seyrederken, oğlum evden çıkıp gitmiş. Hiç haberim olmadı. Usluydu ve yaramaz değildi. Evin içinde otururdu. Hiçbir yere gitmezdi. ‘Sınav kötü gitti, babam kazanamadım’ deseydi, ben onunla konuşurdum. Ben onu bekledim, kaçmış gitmiş. Hatta çantasını da almış gitmiş. İçerisine elbiselerini koymuş” diye konuştu.

Oğlundan haber alamayınca hemen karakola giderek, ifade verdiklerini söyleyen Bülüç, “Karakolda dün sabah saat 08.00’den itibaren kayıp olduğunu anlattık. En son giydiği kıyafet bilgilerini verdik. İnşallah duyan gören olur. Çoğu kimse aradı, çalıştığım yerden tanıdıklarımdan gören yok” ifadelerini kullandı.



"Sınav sonrası, 'anne çok güzel geçti' dedi"

Oğlunun aylar öncesinden, ‘anne ben sınava gireceğim’ dediğini anlatan Güler Bülüç ise ona destek olduğunu anlattı. Uğur İbrahim’in 5 aydır sınava hazırlandığını belirten Bülüç, “Oğlum, ‘bu sene umudum var’ diyordu. Geçen sene girdi kazanamadı, beraber ağladık. ‘Olsun oğlum dünyanın sonu mu? Bir sen mi kazanamadın? Bak herkes mi kazandı? Sağlık olsun’ dedim. Bu sene de iki sınava girdi. ‘Anne çok güzel geçti’ dedi. ‘Hayırlısı olsun oğlum’ dedim, hiçbir şey yoktu” dedi.



"Arkadaşlarıyla gideceği yerlere dahi gittim"

Sabah uyandıkları sırada eşine, ‘İbrahim nerede’ diye sorduğunu söyleyen Bülüç, “Eşim sınav sonuçlarının açıklandığını söyledi. Ben de kahvaltıyı hazırladım, oğlum gelmedi. Babası diyalize gitti. Ben de oğlumun arkadaşlarının yanına gittim. Onlarla gidebileceği yerlere gittim. Bulamadık. Babası diyalizden geldi, polise gittik ve kayıp başvurusunda bulunduk” dedi.



Anne gözyaşlarına hakim olamadı

‘Ben sana bir tokat bile vurmadım. Ne yaptım ben sana’ diyerek gözyaşları içerisinde oğluna seslenen acılı anne, “Bir kavgamız, tartışmamız olmadı. ‘Kazandı, kazanmadı’ diye asla bir baskı kurmadık. Hiçbir zaman yapmadık. Dön oğlum evine” şeklinde konuştu.

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