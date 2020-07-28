Antalya Milletvekili Arı’nın Kayınpederi Vefat Etti

"Daha dün gibi..."

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Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Av. Cavit Arı’nın kayınpederi Sadi Özdemir (74), geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Korkuteli’ne ikamet eden Sadi Özdemir’in cenazesi, Korkuteli’ne evinden alınarak Antalya’ya gönderildi.

Antalya’da kılınan Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Uncalı Mezarlığı'nda defnedildi.

Merhum Sadi Özdemir için, Korkuteli’ndeki evinin önünde dua edildi ve Antalya’ya gönderildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Av. Cavit Arı, taziyeleri kabul etti.

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