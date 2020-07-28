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Terminalde kan bağışı kampanyası düzenlendi Antalya Ulaşım A.Ş.’den Kızılay’a destek

İHA

Korona virüs sürecinde kan stokları azalan Kızılay'a bir destek de Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi Antalya Ulaşım A.Ş.'den geldi. Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Antalya Ulaşım AŞ ve Türk Kızılay Antalya Şubesi işbirliği ile kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Terminalde kan bağışı kampanyası düzenlendi Antalya Ulaşım A.Ş.’den Kızılay’a destek

Korona virüs sürecinde kan stokları azalan Kızılay’a bir destek de Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi Antalya Ulaşım A.Ş.’den geldi. Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde Antalya Ulaşım AŞ ve Türk Kızılay Antalya Şubesi işbirliği ile kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Antalya Ulaşım A.Ş. ve Türk Kızılay Antalya Şubesi işbirliği ile Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde “Hayata Kan Verin” sloganıyla kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi. Kampanyaya Antalya Ulaşım A.Ş. çalışanları ve yolculuk yapmak için terminale gelen vatandaşlar destek verdi. Gün boyu süren kan bağışı kampanyası kapsamında Kızılay ekipler tarafından gerekli hijyen önlemleri alınırken, vatandaşlar da gönül rahatlığıyla kan bağışlarını yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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