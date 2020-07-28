Otomobil yan yattı: 1 yaralı

Antalya’da kaza sonucu yan yatan otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi, Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi.
55 yaşındaki Dilber Y. idaresindeki 07 DL 182 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önce refüje çarptı, ardından yan yattı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yan yatan otomobilde sıkışan sürücü Dilber Y., itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Hafif yaralanan sürücü ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
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