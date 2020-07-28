Yat turuna çıkan turistlere keman ve güllü karşılama



Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde salgın nedeniyle temmuz ayı sonunda başlayan yat turlarının ilk ziyaretçileri, Ukraynalılar oldu. Güller ve keman eşliğinde karşılanan turistler, yat turuna çıkıp ilçenin eşsiz güzelliklerini denizden izledi.

Alanya'da tur tekneleri koronavirüs nedeniyle bu yıl sezonu, temmuz ayı sonunda açtı. Bu yıl yat turlarının ilk tatilcileri Ukraynalı turistler oldu. Ukraynalı turistler ilçenin doğal ve tarihi güzelliklerini denizden keşfetmek için yat turuna çıktı. Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği yat turu için Alanya Marina'ya gelen tatilciler, keman eşliğinde güllerle karşılandı. Yatta turistlere kaptan Turgay Meşe tarafından Alanya muzu ikram edilerek ilçe hakkında bilgi verildi. Turistler Alanya'nın tarihi güzelliği olan Alanya Kalesi, Tersane, Kızılkule, Aşıklar Mağarası ile Damlataş Plajı güzergahında gezdirildi. Teknenin açıkta demir atmasıyla yüzme fırsatı da bulan turistler, yatta çalan müziklerle de dans ederek eğlendi.

'BU SEZON AZ DA OLSA BİR KAZANÇ BEKLENTİMİZ VAR'

Yat kaptanı Turgay Meşe, bu yıl koronavirüs nedeniyle Türkiye ve dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini, bu nedenle turizm sezonunun da geç başladığını söylerken, bu sürecin ağır ağır atlatıldığını aktardı. Meşe, "Dünya ve Türkiye olarak pandemi döneminde zor süreçlerden geçtik. Ülke olarak da dünya olarak da ağır ağır bunları atlatmaya başladık. Misafirlerimiz yavaş yavaş gelmeye başladı. Onların gelmesi de bizi mutlu etti. Misafirlerimizi karşılarken, Alanya'yı ve kendi sektörümüzü tanıtım amaçlı görsel bir karşılama düzenledik. Çok mutluyuz. Bu sezon az da olsa bir kazanç beklentimiz var. Turizm, ekonomi için bir temel taştır. Misafirlerimiz bizim için çok önemli ve değerlidir. Alanya muzumuzu tanıttık, güllerle karşıladık, güler yüzümüzü sergiledik. İnşallah bu sezon ülkemiz ve turizm çalışanlarımız için de iyi olur" dedi.

'TÜRKİYE'DE GÜZEL ÖNLEMLER ALINMIŞ'

Alanya'da yat turunun ilk misafirlerinden olan Ukraynalı Kateryna Glukhovska (35), Alanya'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirirken, "Çok mutluyuz. Türkiye'de güzel önlemler alınmış. Dezenfekte ve maskeye çok dikkat ediliyor. Burada olmaktan dolayı da çok mutluyum" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK

2020-07-28 14:59:54



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