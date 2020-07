Vali Yazıcı: “Esnafın her zaman yanında olacağım”

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ve yönetim kurulu ile bir araya gelen Antalya Valisi Ersin Yazıcı, esnafın her zaman yanında olacağını vurguladı.

Göreve geldiği ilk günden bu yana Antalya’yı yönetme, sorunlarını çözme ve Antalya’yı daha iyi noktalara taşımak amacıyla kent paydaşlarıyla birlikte olacağını belirten Vali Ersin Yazıcı, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve yönetimiyle bir araya gelerek sohbet etti.

Esnafın her zaman yanında olduğunu ve her zaman esnafa destek vereceğini belirten Vali Yazıcı yaşanan pandemi sürecinde esnafların sorunlarının bir bir çözülmesi için gayret gösterdiklerini ifade etti.

“Edindiğim tecrübeyi Antalya’mızın hizmetine arz edeceğim”

Esnafların ekonomiye kazandırdığı katma değerin önemine vurgu yapan Vali Yazıcı, “Antalya çok katmanlı yapısıyla, tarım, turizm ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda ön plana çıkmış, istihdama katkı sağlayan bir şehir. Memleketimin farklı köşelerinden milletimin farklı insanlarından edindiğim deneyimi Antalya’mızın hizmetine arz etmek benim için büyük bir onur olacak. Kent paydaşlarıyla iletişim halinde olmanın ve birlikte çalışmanın oldukça önemli olduğuna inanıyorum. Bütün sektörlerle, sivil toplumla kuruluşlarıyla, vatandaşlarımızla bir dizi çalışma toplantısı yapmak düşüncesindeyim. Bugün gerçekleştirdiğimiz gibi, küçük toplantılar halinde sizleri dinlemek, aramızdaki diyaloğu güçlendirmek hepimiz için çok faydalı olacak” dedi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere ise, 83 bin üye esnafın haklarını korumak amacıyla çalıştıklarını aktararak, “Geçtiğimiz hafta esnafın evi, esnaf odalar birliğimize gerçekleştirmiş olduğunuz ziyarette de ifade ettiğiniz gibi şehrimizin paydaşlarıyla görüş alışverişlerinde bulunmanın, diyalog halinde olmanın önemine vurgu yapmıştınız. Zaman içerisinde çeşitli toplantılar aracılığıyla bir araya gelerek bizleri dinleyeceğinizi belirtmiştiniz. Bizler de şehrimizin tüm dinamikleriyle birlikte çalışmanın oldukça önemli olduğuna inanıyoruz. Bugün de Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetimi olarak ilk toplantımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde merkez ve ilçelerde de Oda Başkanlarımızla bir araya gelecek, esnaf ve sanatkarlarımızı ziyaret edeceğiz. Esnaf ve sanatkarlarımıza göstermiş olduğunuz yakın ilgileriniz dolayısıyla bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

