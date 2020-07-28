Alanyaspor’a 100 bin TL kupa primi

Antalya’nın Alanya ilçesindeki bir outlet mağazası yarın Türkiye Kupası Finali’nde Trabzonspor karşılaşacak olan Alanyaspor’a, galibiyet halinde 100 bin TL prim vereceğini açıkladı.

Kulüp tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nda finale çıkma başarısı gösteren Aytemiz Alanyaspor, yarın İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak olan finaldeki rakibi Trabzonspor'u yenmesi halinde 100 bin TL prim alacak.



“100 bin TL prim vermeye karar verdik”

Alanyaspor'un Alanya’nın gururu olduğuna işaret eden Neva Outlet Genel Müdürü Ali Kemal Sözen, “Firma olarak Alanya’mızın tanıtımı ve sosyal hayatına katkı yapmayı her zaman kendimize ilke edindik. Alanyaspor’umuz da şehrimizi büyük bir başarı ile temsil ediyor. Buna kayıtsız kalmak istemedik. Şirket ortaklarımız ile karar vererek kupayı kazanmamız halinde takımımıza 100 bin TL prim vermeye karar verdik. İnşallah takımımız yarın güzel bir oyun ile kupaya uzanır” dedi.

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