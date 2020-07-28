2,5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalıştı, 'şaka yaptım' dedi



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da 2.5 yaşındaki erkek çocuğu M.K.D.'yi kucağına alıp uzaklaşmaya çalışırken annenin müdahalesi üzerine çocuğu bırakan M.I., "Çocuğu sevdik, şaka yaptık" dedi. Çocuğun ailesi, M.I.'dan şikayetçi oldu. Olay anı, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kent merkezindeki Selekler Çarşısı'nda esnaflık yapan Yılmaz Dağ'ın iş yerine dün saat 20.00 sularında gelen M.I., elindeki bağlamayı satmak istediğini söyledi. Bağlamanın çalıntı olma ihtimaline karşı Dağ, kimlik fotokopisini çektiği M.I.'nın sazını satın aldı. İş yerinden çıkan M.I., kapı önünde bulunan Yılmaz Dağ'ın oğlu 2,5 yaşındaki M.K.D.'yi kucağına alarak hızla yürümeye başladı. Durumu fark eden çocuğun annesi ise koşarak M.I.'nın kucağından oğlunu aldı. Duruma tepki gösteren anne, bir süre M.I. ile tartıştı. Kadına 'Ne oldu sevdik, şaka yaptık' diyen M.I., daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Neye uğradığını şaşıran kadın yaşadıklarını eşi Yılmaz Dağ'a anlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Yılmaz Dağ, polis merkezine giderek M.I.'dan şikayetçi oldu. M.I.'nın çocuğu kaçırmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

'OĞLUMU KUCAKLAYIP UZAKLAŞMAYA ÇALIŞTI'

Yılmaz Dağ, Selekler Çarşısı'nda esnaflık yaptığını belirterek, "Bu kişi dün akşam saatlerinde saz satmak için iş yerime geldi. Kimlik fotokopisini alarak sazı satın aldım. Çünkü saz çalıntı olabilirdi. İş yerinden çıkışta kapı önündeki oğlumu kucaklayan bu kişinin uzaklaşmaya başladığını gören eşim müdahale etmiş. Eşim hemen koşup oğlumu bu kişinin kucağından almış. Eşim şahsa, 'Ne yapıyorsun' diye sorunca o da 'Ne oldu sevdik, şaka yaptık' demiş. Paniğe kapılan eşim hemen gelip olayı bana anlattı. Etrafa baktım ama bu kişiye ulaşamadım. Fark etmesek belki çocuğumuzu götürecekti. Polise gidip şikayetçi olduk" diyşe konuştu.

Polis şikayet üzerine M.I.'yı ayakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-07-28 17:38:01



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