Ev yangınında can pazarı Beyaz eşya deposu ve 1 aracın yandığı olayda korku dolu anlar yaşandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Binanın giriş katındaki beyaz eşya deposunda başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Beyaz eşya deposu tamamen yanarken, aynı binadaki 2 dairede hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Yayla Mahallesi 2553 sokakta bulunan 3 katlı apartmanın zemin katında bulunan beyaz eşya deposunda başlayan yangın, kısa sürede binayı sardı. Alevleri görenler hemen itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü arazözünün müdahale ettiği yangında, korku dolu anlar yaşandı. Apartmanın zemin katındaki beyaz eşya mağazasının deposu ve 1 araç büyük hasar görürken, aynı binadaki 2 dairenin de pvc pencereleri zarar görürdü. Yangında ayrıca 1 araç yanarak kullanılamaz hale gelirken, 2 araç da kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangın sırasında vatandaşların tehlikeyi göze alarak araçları itip, uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı yangın, itfaiye ekipleri ve mahallelerinin çalışmasıyla söndürüldü.

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