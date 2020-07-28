Yamaç paraşütüyle atlayış yapıp, 800 metrede gitar çaldı

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"Daha dün gibi..."

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Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde psikolog Serkan Çimen, yamaç paraşütüyle atlayış yapıp, 800 metre yükseklikte gitar çalarak şarkı söyledi.

Alanya'da L Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu'nda görevli psikolog Serkan Çimen, geçen hafta pilot yardımıyla yamaç paraşütüyle atlayış yaptı. Atlayışını farklı kılan Çimen, en büyük hobisi olan gitarıyla birlikte uçarak 800 metre yükseklikte gitar çalıp, şarkı söyledi. Alanya'nın Yassı Tepe mevkisinden yamaç paraşütüyle havalanan Çimen, 800 metre yükseklikte gitar çaldı ve 'Aldırma Deli Gönül' şarkısını seslendirdi. Bu anlar uçuş kamerasına yansırken, Çimen'in mini konseri beğenisini topladı.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK

2020-07-28 18:56:50



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