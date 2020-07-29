Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

flaş!

DHA

flaş!


TFF 2'nci Lig play-off finalinde normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 biten maçta Tuzlaspor, penaltılar sonucunda Manisa FK'yı 5-4 mağlup ederek 1'inci Lig'e yükseldi.DHA-Spor Türkiye-Antalya
2020-07-28 23:56:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nihat Özdemir, Antalya'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Nihat Özdemir, Antalya'da ziyaretlerde bulundu
Antalya´da kentsel dönüşümde ilk anahtarlar teslim edildi
YEREL HABERLER Antalya´da kentsel dönüşümde ilk anahtarlar teslim ...
Beyaz eşya deposu alev alev yandı
YEREL HABERLER Beyaz eşya deposu alev alev yandı
Yamaç paraşütüyle atlayış yapıp, 800 metrede gitar çaldı
YEREL HABERLER Yamaç paraşütüyle atlayış yapıp, 800 metrede gitar ...
Antalya'da Kepez Santral Mahallesi Kentsel Dönüşümde ilk anahtar teslim sevinci Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: "Bugün A parselde 460 hak sahibine dairelerini teslim ediyoruz" “Eylül ayında E, 1 Ekim’de de D parsel olarak anahtar teslimlerine devam edeceğiz, toplamda 972 daire teslimi olmuş olacak" SUR Yapı Genel Müdür Yardımcısı Barış Ekener: "Türkiye’nin İstanbul’dan sonra marka değeri en yüksek kenti Antalya’nın değerine değer katan projemiz dünyanın dört köşesinden dikkatleri üzerine çekiyor"
YEREL HABERLER Antalya'da Kepez Santral Mahallesi Kentsel Dönüşümde ...
Üniversite sınav sonucunu öğrenince ortadan kayboldu
YEREL HABERLER Üniversite sınav sonucunu öğrenince ortadan kayboldu
Şüphelinin yakınlarına av tüfeğiyle saldırı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Şüphelinin yakınlarına av tüfeğiyle saldırı: 3 yaralı
Nihat Özdemir, Antalya'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Nihat Özdemir, Antalya'da ziyaretlerde bulundu
Ev yangınında can pazarı Beyaz eşya deposu ve 1 aracın yandığı olayda korku dolu anlar yaşandı
YEREL HABERLER Ev yangınında can pazarı Beyaz eşya deposu ve 1 ...
Antalya'da polis merkezi önünde silahlı saldırı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da polis merkezi önünde silahlı saldırı: 3 ...
2,5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalıştı, 'şaka yaptım' dedi
YEREL HABERLER 2,5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalıştı, 'şaka yaptım' ...
800 metre yükseklikte gitar çalıp şarkı söyledi Antalya semalarında gitarlı konser
YEREL HABERLER 800 metre yükseklikte gitar çalıp şarkı ...
Kazak anne, 2,5 aydır kayıp kızını bulmak için televizyona çıkacak
YEREL HABERLER Kazak anne, 2,5 aydır kayıp kızını bulmak için ...
Bıçak bileme ustalarının yoğun mesaisi
YEREL HABERLER Bıçak bileme ustalarının yoğun mesaisi
Antalya'dan çaldıkları hayvanları, Afyonkarahisar'da satmaya çalıştılar Jandarmadan hayvan hırsızlarına suçüstü
YEREL HABERLER Antalya'dan çaldıkları hayvanları, Afyonkarahisar'da ...
Hayırsever işadamı Cadıl: " Eğitime katkımız dev am edecek"
YEREL HABERLER Hayırsever işadamı Cadıl: " Eğitime katkımız dev am ...
Otomobil palmiyeye çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil palmiyeye çarptı: 1 yaralı
Antalya Korkuteli’nde bayram öncesi 5 pozitif vaka tespit edildi Kaymakam Ömer Cimşit: “ Son 2 günde 5 yeni vakamız oldu”
YEREL HABERLER Antalya Korkuteli’nde bayram öncesi 5 pozitif vaka ...
Alanyaspor’a 100 bin TL kupa primi
YEREL HABERLER Alanyaspor’a 100 bin TL kupa primi
Vali Yazıcı: “Esnafın her zaman yanında olacağım”
YEREL HABERLER Vali Yazıcı: “Esnafın her zaman yanında olacağım”
ASAT’ın tamir ve kanalizasyon hattı çalışmaları
YEREL HABERLER ASAT’ın tamir ve kanalizasyon hattı çalışmaları
Sosyal medyada buluştular, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştular
YEREL HABERLER Sosyal medyada buluştular, ihtiyaç sahiplerinin ...
Antalya’da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada Şüpheli şahsın kucağında götürdüğü çocuğu anne koşarak kurtardı Annenin 'ne yapıyorsun' diye sorduğu şahıs, “ne oldu sevdik, şaka yaptık” savunmasını yaptı
YEREL HABERLER Antalya’da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi ...
Otel odasında fenalaşan Ukraynalı savcı öldü
YEREL HABERLER Otel odasında fenalaşan Ukraynalı savcı öldü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X