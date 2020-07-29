TFF 2'nci Lig play-off finalinde normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 biten maçta Tuzlaspor, penaltılar sonucunda Manisa FK'yı 5-4 mağlup ederek 1'inci Lig'e yükseldi.DHA-Spor Türkiye-Antalya
2020-07-28 23:56:38
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