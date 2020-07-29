Tuzlaspor 1.Lig'de! TFF 2. Lig Play-Off Final: Tuzlaspor: 0 - Manisa Futbol Kulübü: 0

"Daha dün gibi..."

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TFF 2. Lig PlayOff finalinde Tuzlaspor, normal süresi 00 biten maçın penaltı atışlarında Manisa FK'ya 54'lük üstünlük sağlayarak, Samsunspor ve Bandırmaspor'un ardından 1. Lig'e yükselen son ekip oldu.

Antalya’da oynanan, TFF 2. Lig PlayOff finalinde Tuzlaspor ile Manisa Futbol Kulübü karşı karşıya geldi. Normal süresi 00 eşitlikle tamamlanan finalde Tuzlaspor, penaltı atışları sonucunda Manisa FK'yı 54'lük skorla yenerek TFF 1.Lig'e yükseldi.

Mücadeleyi, Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) Başkanı Nihat Özdemir de protokol tribününden takip etti. Öte yandan karşılaşmanın uzatma bölümünde tribünde rahatsızlanan TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Stat: Antalya

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Cem Hanoğlu xx, Samet Çiçek xx

Tuzlaspor: Bayram Olgun xxx, Yasin Yener xx (Göksu Türkdoğan dk.62 xx), Can Otman xxx, Bülent Uzun xxx, Sadık Baş xxx, Gökcan Kaya xx (Umut Sönmez dk.33 xx), Muhammed Akarslan xxx, Kemal Tokak xxx, Samet Asatekin xxx, Burak Aslan xxx, Batuhan Karadeniz xx (Ömer Faruk Ermeç dk.90 ?)

Yedekler: Hayrullah Mert Akyüz, Özgür Çelik, Veli Kızılkaya, Mustafa Emre Can

Teknik direktör: Taner Taşkın

Manisa Futbol Kulübü: Ömer Kahveci x, Sertaç Çam x (Sinan Kurumuş dk.75 x), Zafer Kurşunlu x, Emir Alagöz x, Nizamettin Çalışkan x (Oğuz Kocabal dk.75 x), Onur Kolay xx (Zahit Fındık dk.53 x), Umut Kaya xx (Galip Güzel dk.75 x), Serdar Deliktaş xx, Ali Çamdalı xx, Mehmet Yılmaz xx, Erhan Kara x (Ümit Kurt dk.63 x)

Yedekler: Yusuf Balcıoğlu, Erman Bulucu

Teknik direktör: Cihat Arslan

Kırmızı kart: Ömer Faruk Ermeç (dk.90+3)(Manisa FK)

Sarı kartlar: Yasin Yener, Kemal Tokak, Muhammet Akarslan (Tuzlaspor), Serdar Deliktaş, Oğuz Kocabal, Galip Güzel (Manisa FK)

Penaltılar Atışları

Atanlar: Umut Sönmez, Göksu Türkdoğan, Kemal Tokak, Bülent Uzun, Samet Asatekin (Tuzlaspor), Galip Güzel,

Sinan Kurumuş, Ali Çamdalı, Mehmet Yılmaz (Manisa FK)

Kaçıranlar: Sadık Baş, Muhammed Akarslan (Tuzlaspor), Emir Alagöz, Oğuz Kocabal, Serdar Deliktaş (Manisa FK)

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