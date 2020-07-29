TFF 1 Lig’e yükselen Tuzlaspor, kupasını aldı

"Daha dün gibi..."

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TFF 1.Lig’e yükselen Tuzlaspor, şampiyonluk kupasını TFF Başkanı Nihat Özdemir’in de katıldığı törenle havaya kaldırdı.

Antalya’da oynanan, TFF 2. Lig PlayOff finalinde normal süresi ve uzatmaları 00 berabere biten karşılaşmada penaltı atışlarında Manisa Futbol Kulübü'ne, 54'lük üstünlük sağlayan Tuzlaspor, TFF 1. Lig’e yükseldi. Mücadeleyi tribünden takip eden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, maçın ardından düzenlenen kupa törenine katıldı.

Kupa seramonisinde Özdemir’e, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da eşlik etti. Şampiyonluk kupasını alan Tuzlasporlu futbolcular, gazetecilere poz verdi. Tarihinde ilk kez TFF 1. Lig’e yükselen Tuzlasporlu futbolcularla o anları özçekimlerle ölümsüzleştirdi.

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