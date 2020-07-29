TFF 1'inci Lig´e çıkan Tuzlaspor´un kupa sevinci



Semih ERSÖZLER/ANTALYA,(DHA)TFF 2'nci Lig Play-Off finalinde rakibi Manisa Futbol Kulübü´nü penaltı atışları sonucunda 5-4 yenerek tarihinde ilk kez TFF 1'inci Lig´e yükselen Tuzlaspor, birincilik kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir´in elinden aldı.

Antalya Stadyumu´nda oynanan TFF 2'nci Lig Play-Off finalinde Tuzlaspor ile Manisa Futbol Kulübü karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan maçta gol sesi çıkmayınca maç seri penaltı atışlarına gitti. Penaltı atışlarının ardından Tuzlasporlu futbolcular ve teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Saha içerisinde tezahüratlarda bulunan futbolcular birbirlerine sarılarak birinciliği kutladı. Tecrübeli futbolcu Batuhan Karadeniz ise tribünde bulunan Tuzlaspor yöneticilerine üçlü çektirdi. Saha içerisinde kutlamalara devam eden futbolcular ise cep telefonları ile bu anı ölümsüzleştirdi.

Saha içerisine kurulan platforma gelen futbolcular ve teknik ekip madalyalarını, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş´ın elinden aldı. Madalya töreninin ardından birincilik kupasını kaldıran Tuzlasporlu oyuncular büyük sevinç yaşadı. Futbolcular kupayla hatıra fotoğrafı çektirirken, saha içerisinde şarkılar söyleyerek birinciliği kutladı.

Tuzlasporlu futbolcu Batuhan Karadeniz ise bir elinde eşi Cemre ve kızı Kayra´nın isimlerinin yazdığı tekmeliği diğer elinde ise birincilik kupasıyla gazetecilere poz verdi.

DHA-Spor Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2020-07-29 00:52:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.