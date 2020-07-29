İcradan 1 milyona yat fırsatı

Antalya’da, 2 milyon TL değerindeki yat, yarı fiyatı olan 1 milyon TL’ye icradan satışa çıkacak.

İcraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre, Antalya’da 2 milyon TL değerindeki 10 kişilik yat, yarı fiyatı olan 1 milyon TL’ye icradan açık arttırma usulü ile satışa çıkacak. Carver marka C34 modeli olan yat, 11 Eylül 2020 tarihinde saat 11.00’da Antalya 6. İcra Dairesi tarafından satılacak. İcra uzmanı Caner Çakı, satılacak olan yat hakkında bilgiler vererek, “2014 yılında üretilen yat, hiç tescil ettirilmemiş ve denize indirilmemiş, kullanılmamış sıfır durumda. Sağlam, temiz, kırık veya eksik envanterinin olmadığı tespit edilmiş ve motor ve teknik sistemleri çalışır durumda olduğu görünüyor. 10.36 metre boyunda, 3.5 metre genişliğinde, özel yatın kapasitesinin 10 kişilik olduğu da şartnamede belirtilmiş” ifadelerini kullandı.

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