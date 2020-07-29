Askerden yeni gelen genç trafik kazasında hayatını kaybetti

"Daha dün gibi..."

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Antalya'nın Serik ilçesinde askerden yeni gelen ve gece bekçisi olarak çalışan 22 yaşındaki genç, çalıştığı iş yerinden eve dönerken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Abdurrahmanlar Mahallesi Azaplar mevkisinde sabaha karşı saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Hortul'un kullandığı 07 YC 231 plakalı motosiklet ile sürücüsü ve plakası belli olmayan bir araç çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden sürücü Hortul'un askerden yeni geldiği ve bir iş yerinde gece bekçisi olarak çalıştığı öğrenildi. Hortul’un cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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