Antalya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 milyonu geçti

TÜİK’in 2020 yılı Haziran ayı Motorlu Kara Taşıtları verisine göre, Antalya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibariyle 1 milyon 125 bin 354 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Haziran ayı Motorlu Kara Taşıtları verisini açıkladı. Buna göre, Haziran ayında 76 bin 58 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 41,2'sini otomobil, yüzde 38,8'ini motosiklet, yüzde 10,5'ini kamyonet, yüzde 6,7'sini traktör, yüzde 1,3'ünü kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Antalya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibariyle 1 milyon 125 bin 354’ken, Isparta'da 180 bin 992, Burdur'da ise 136 bin 349 oldu.

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