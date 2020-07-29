Alanya caddelerine sanatsal dokunuş

Alanya Belediyesi ekipleri, Atatürk Caddesi’nde araç trafiğini rahatlatmak amacıyla yapılan yol genişletme çalışmaları kapsamında refüjlerde yeni düzenlemeler yapıyor. Bitkilendirme çalışmaları tamamlanan orta refüj, metal kent mobilyaları ve metal heykeller ile canlanıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yeni yapılan refüjlerde mevsimlik çiçek, çok yıllık bitki, çim ekimi gibi çalışmalara ek olarak, kent estetiğine uygun tasarlanarak kendi atölyelerinde üretilen metal kent mobilyaları ve metal heykelleri Atatürk Bulvarı ve Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde uygun noktalara yerleştiriyor.



“Estetik bir çalışma yapıyoruz”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, “Alanya’nın gözbebeği Atatürk Caddesi’nde yapılan refüj yenilenmesi ile beraber şehrimize yeni bir görsel şölen kazandırmak adına, özel tasarlanan metal malzemeden sanatsal heykeller ve objeler ile peyzaj çalışmalarını zenginleştirmeye devam etmekteyiz” dedi.

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