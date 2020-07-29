Konyaaltı, Nazım Usta ile perdeyi açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konyaaltı, Nazım Usta ile perdeyi açtı

İHA

Konyaaltı, Nazım Usta ile perdeyi açtı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in kültürsanat projeleri arasında yer alan ve belediye bünyesinde ilk kez kurulan belediye tiyatrosu, ilk oyunuyla izleyicinin karşısına çıktı. Nazım Hikmet Ran’ın “Kuvayi Milliye Destanı” adlı oyununu sahneleyen Konyaaltı Belediye Tiyatrosu, beğeni topladı.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in seçim vaatleri arasında yer alan belediye tiyatrosu, kurulduktan sonra ilk oyununu sergiledi. Mart ayında ilk oyununu sergilemeyi planlayan Konyaaltı Belediye Tiyatrosu, pandemi nedeniyle gecikmeli de olsa seyircisiyle buluştu. Genel Sanat Yönetmenliğini Haluk Cömert’in üstlendiği Konyaaltı Belediyesi Tiyatrosu, ilk oyununda Nazım Hikmet Ran’ın “Kuvayi Milliye Destanı” adlı oyunu ile perdesini açtı.

Korona tedbirleri kapsamında ilk oyun
Konyaaltı Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik Parkı Amfi Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen oyuna vatandaşlar ilgi gösterdi. Covid19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı ve hijyen tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirilen oyunda, izleyiciler ateşleri ölçülerek ve dezenfektan sıkılarak amfi tiyatroya alındı. Tiyatro alanında seyirciler arasında sosyal mesafe kuralına uymalarına yönelik uyarıcı yazılar yerleştirildi. Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Gökhan Avkıran ve tiyatro oyuncuları da Konyaaltı Belediye Tiyatrosu oyuncularını ilk oyunlarında yalnız bırakmadı.

Ayakta alkışlandılar
Nazım Hikmet’in 1939’da yazmaya başladığı ve 1941’de bitirdiği Kuvayi Milliye Destanı, Kurtuluş Savaşı’nı bölümler halinde anlatıyor. Oyun izleyenleri zaman zaman duygulandırdı. Amatör tiyatroculardan kurulan ve bir süre eğitim aldıktan ilk oyununu sergileyen Belediye Tiyatrosu, seyircilerden beğeni topladı. İki perde halinde sergilenen oyunun sonunda oyuncular ayakta alkışlandı.
Gösterimin ardından oyunun yönetmeni Özlem Gür, izleyenlere destekleri için teşekkür etti. Konyaaltı Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Haluk Cömert ise Konyaaltı’nda tiyatro kurulması yönünde Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in büyük katkıları olduğunu belirtti. Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan da dünya genelinde pandemi nedeniyle zor süreçten geçtiklerini belirterek, “Bu dönemde kültür sanat etkinliklerimize verdiğiniz destek için teşekkür ederiz. Sizler bu şekilde katılım gösterdikçe Covid19’a karşı sosyal mesafemizi koruyarak, kültür ve sanattan yoksun kalmayacağız. Konyaaltı Belediye Tiyatrosunu kurmak başkanımızın önemli projelerinden biriydi. Hocalarımızın yetiştirdiği ekip tamamıyla amatör bir ekiptir. İlk defa sahneye çıktılar. Tiyatroda sahne tozu yutmak önemlidir. Oyuncularımız ilk kez sahne tozu yuttular. Türkiye Cumhuriyeti’nin kolay kurulmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Memleket hasreti çekerek giden, Nazım Hikmet’in Ocak ayında doğum gününü kutladık. Çünkü bu ülkeden bir Nazım geçmişti. Onun beraberinde de Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü bize hiçbir güç unutturamaz. Unutmayacağız, uyumayacağız ve her zamanda uyanık kalacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Oruç Reis, açığa demirledi
YEREL HABERLER Oruç Reis, açığa demirledi
Tütüncü, Kepez’deki kurban pazarlarını inceledi
YEREL HABERLER Tütüncü, Kepez’deki kurban pazarlarını inceledi
(Özel) 3 bin metre rakımda bulduğu yeni doğmuş buzağıyı 1.5 saat motor üzerinde taşıdı Yabani yavru buzağıyı 1.5 saat motosiklet üzerinde kucağında taşıyıp sahiplendirdi
YEREL HABERLER (Özel) 3 bin metre rakımda bulduğu yeni doğmuş ...
Antalya ve Konya'da 500 milyon yaşında iki fosil bulundu (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Antalya ve Konya'da 500 milyon yaşında iki fosil ...
Alanya caddelerine sanatsal dokunuş
YEREL HABERLER Alanya caddelerine sanatsal dokunuş
Motosikletinin yanında ölü bulunan bekçinin babası: Yaktın bizi oğlum
YEREL HABERLER Motosikletinin yanında ölü bulunan bekçinin babası: ...
Üniversite sınav sonucunu öğrenip, kaybolan genç bulundu
YEREL HABERLER Üniversite sınav sonucunu öğrenip, kaybolan genç ...
Antalya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 milyonu geçti
YEREL HABERLER Antalya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 milyonu ...
Çocuklarına intihar edeceği yönünde mesaj atınca, polis alarma geçti
YEREL HABERLER Çocuklarına intihar edeceği yönünde mesaj atınca, ...
Askerden yeni gelen genç trafik kazasında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Askerden yeni gelen genç trafik kazasında hayatını ...
Antalya ihracatında yüzde 41,4'lük artış
YEREL HABERLER Antalya ihracatında yüzde 41,4'lük artış
Muratpaşa’da gençlere bayram hediyesi
YEREL HABERLER Muratpaşa’da gençlere bayram hediyesi
Antalya ve Konya'da 500 milyon yaşında iki fosil bulundu
YEREL HABERLER Antalya ve Konya'da 500 milyon yaşında iki fosil ...
İcradan 1 milyona yat fırsatı
YEREL HABERLER İcradan 1 milyona yat fırsatı
Doktora gitmeye ikna olmayan taksici hayatını kaybetti Aşırı terleme ve yüzde morarmayı 'Oluyor bende sonra geçiyor' dedi, kalp krizine yenildi
YEREL HABERLER Doktora gitmeye ikna olmayan taksici hayatını ...
Sınav sonucunu öğrendikten sonra kayıplara karışan genç bulundu
YEREL HABERLER Sınav sonucunu öğrendikten sonra kayıplara karışan ...
Turistler tatillerini Türkiye'de geçirmekten mutlu
YEREL HABERLER Turistler tatillerini Türkiye'de geçirmekten mutlu
Hırsız, girdiği kafede dondurma yedi
YEREL HABERLER Hırsız, girdiği kafede dondurma yedi
Side'de plajda kirlilik ve koku rahatsızlığı
YEREL HABERLER Side'de plajda kirlilik ve koku rahatsızlığı
'Kurban etini oda sıcaklığına getirmeden buzdolabına koymayın'
YEREL HABERLER 'Kurban etini oda sıcaklığına getirmeden buzdolabına ...
TFF 1'inci Lig´e çıkan Tuzlaspor´un kupa sevinci (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER TFF 1'inci Lig´e çıkan Tuzlaspor´un kupa sevinci ...
TFF 1'inci Lig´e çıkan Tuzlaspor´un kupa sevinci
YEREL HABERLER TFF 1'inci Lig´e çıkan Tuzlaspor´un kupa sevinci
Tuzlaspor TFF 1'inci Lig´e yükseldi
YEREL HABERLER Tuzlaspor TFF 1'inci Lig´e yükseldi
Yalnız yaşayan genç evinin giriş kapısında ölü bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşayan genç evinin giriş kapısında ölü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X