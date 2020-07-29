AÜ, akademik ekoloji araştırmasında 8’nci sırada yer aldı

Akdeniz Üniversitesi, ‘Akademik Ekoloji: Akademisyenlerin Gözünden Üniversiteler 2020’ araştırmasında akademik ekoloji genel sıralamasında 126 devlet üniversitesi arasından 8’inci sırada yer aldı.

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından 126 devlet, 68 vakıf olmak üzere 194 üniversiteden 16 bin 624 akademisyenin görüşü alınarak hazırlanan Akademik Ekoloji: Akademisyenlerin Gözünden Üniversiteler 2020 araştırmasının sonuçları açıklandı. Akademisyenlerden geri bildirimler toplayarak Türk yükseköğretim sisteminin gelişimine katkı sağlamanın amaçlandığı araştırmada toplam 11 alanda değerlendirme yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi, devlet üniversiteleri akademik ekoloji genel sıralamasında 126 devlet üniversitesi arasından 8’inci, tüm üniversiteler arasında ise 16’ncı sırada yer alarak akademik faaliyetlere elverişli ekoloji düzeyinde puan aldı.

Akdeniz Üniversitesi, üniversitelerin tükenmişlik hissi ve mutsuzluk sıralamasında üst seviyede coşku motivasyon ve mutluluğu yansıtan ilk yedi üniversite arasında yer aldı.

Üniversitelerin yönetimden memnuniyet sıralamasında yönetimden memnun akademisyenler düzeyinde puan alarak 6’ncı sırada yer alan Akdeniz Üniversitesi, üniversitelerin akademik özgürlük sıralamasında potansiyeli yüksekgeliştirilebilir akademik özgürlük düzeyinde 16’ncı sırada değerlendirildi.

Akademik kültürün yüksek olduğu üniversiteler, akademik geleneklere değer vurgusu ve akademik faaliyetler için destek kültürünün yoğun yaşandığı üniversitelerin sıralandığı akademik kültür ve destek sıralamasında Akdeniz Üniversitesi, 88 düzeyinde puan alarak 6’ncı sırada yer aldı.

Üniversiteye aitlik ve bağlılık hissi sıralamasında akademisyenlerde olumlu aidiyet ve bağlılık oluşturulduğu belirlenirken, akademisyenler arasında uyumlu üst düzey insani ilişkilerin, sağlıklı iletişimin değerlendirildiği ilişkisel toksidite sıralamasında ise Akdeniz Üniversitesi 101’inci sırada yer alarak akademisyenleri arasında çok düşük zararsız sayılabilecek toksik ilişki problemleri saptandı.

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