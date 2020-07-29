Evin balkonunda kendini astı

"Daha dün gibi..."

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da ailevi sorunlar nedeniyle bunalıma giren Osman Ç. (47), evinin balkonuna kendini asarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6252 Sokak'taki bir gecekonduda meydana geldi. Ailevi nedenlerle bunalıma giren Osman Ç., oturduğu evin balkon demirine kendisini astı. Eve gelen yakınları Osman Ç.'yi ipte asılı bulunca polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Osman Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Osman Ç.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-07-29 13:09:57



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