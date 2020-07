Antalya'da 2,5 yaşındaki kucağına alarak kaçma girişiminde bulunduğu iddia erilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kararı mutlulukla karşılayan 7.5 aylık hamile anne Sıla Dağ, "7.5 aylık hamileyim. Doğacak olan bebeğime o an bir şey olabilirdi. Eşim olayı görüp başka şeyler olabilirdi. Şu an sonuçtan içim rahat. Çok mutluyum. Üstümden koca bir yük kalktı" dedi.

2 gün önce akşam saatlerinde Cumhuriyet Caddesindeki bir çarşıda yaşanan olayda, bir iş yerine saz satan M.I, çıkışta kapı önünde bulunan çocuğu kucağına alıp, yürüyerek uzaklaşmak istemiş, anne Sıla Dağ tarafından durdurulmuştu. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde M.I, el hareketi yaparak bölgeden ayrılmıştı. Ailenin polis merkezine şikayetçi olmasının ardından, şüpheli M.I gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Adliyede süreci eşi Yılmaz Dağ ile yakından takip eden anne Sıla Dağ, verilen karardan mutlu olduğunu dile getirdi.



"Çocuk da mı sevmeyelim"

Olayın yaşandığı pasajda esnaflık yapan anne Sıla Dağ, ise olay anını ve süreci anlattı. 2.5 yaşındaki oğluna yapılanları anlatarak sözlerine başlayan Dağ, “2 gün önce saat 20.15 sıralarında dükkanımıza gelen M.I, bir ücret karşılığında bağlama sattı. Aradan on dakika sonra kapıda duran oğlumu alarak sağa doğru kaçmaya başladı. Benim tersi yönümdeydi. Şahsın koşmasıyla ben o kişiye tepki gösterdim. ‘Ne hakla benim çocuğumu alıyorsun’ dedim. Oda bana, Çocukta mı sevmeyelim, şakada mı yapmayalım”dedi. Çocuğumu aldıktan sonra fenalaşmışım. Bana el kol hareketleri yaparak sakince oradan uzaklaşmış. Konuyu eşime anlattım. Polis merkezine gidip şikayetçi olduk. Anne baba olarak bu yaşananlardan çok üzgünüz.” dedi.



"Uçak yapmak istemiş"

Şüphelinin dün gece gözaltına alındığını ve sabah adliyeye sevk edildiğini aktaran Sıla Dağ,“ Öğle saatlerinde mahkemeye çıktı ve tutuklandı. İfadesini avukatımdan dinledim, ‘Ağlayan çocuğu susturmak için, annesine götürmek için kucağıma aldım, uçak yapmak istedim, hop hop tarzında oynatmak istedim. Annesi bana korona virüs var ne şekilde çocuğuma elliyorsun dedi. Kendimi suçlu görmüyorum’ demiş. Tutuklandı, istediğimiz oldu. Bu tür olaylara şahit oluyorduk ama ilk kez başımıza geldi. Anne baba olarak çok korktuk. Sürecin arkasındayız. Hiçbir anne yabancı birinin çocuğuna izin vermeden dokunulmasını istemez. Böyle durumlara hassas bakıyorum.” diye konuştu.



"Çok mutluyum karardan"

2.5 yaşında kendini ifade edemeyen, konuşamayan çocuğuna dokunulması ve kucağa alarak koşma girişimini kabul edemeyeceğini dile getiren Dağ, “ Bir anne olarak korkuyorum. 7.5 aylık hamileyim. Doğacak olan bebeğime de bir şey olabilirdi. Eşim olayı görüp başka şeyler olabilirdi. Şuan sonuçtan içim rahat. Çok mutluyum. Üstümden koca bir yük kalktı.” diye konuştu.

