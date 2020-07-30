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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Teomanpaşa’ya doğalgaz müjdesi

İHA

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bayramdan hemen sonra Teomanpaşa Mahallesi'nde de doğalgaz çalışmalarının başlayacağını açıkladı.

Teomanpaşa’ya doğalgaz müjdesi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bayramdan hemen sonra Teomanpaşa Mahallesi’nde de doğalgaz çalışmalarının başlayacağını açıkladı.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bayram öncesi makamında ENERYA heyetini kabul etti. Bugüne kadar Kepez’e yapılan ve yapılacak olan doğalgaz yatırımlarının konuşulduğu ziyarette Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bir mahalleye daha doğalgaz müjdesi verdi. Tütüncü, “Teomanpaşa sakinleri bütün hemşehrilerimize güzel bir müjdemiz, çok hoş bir bayram sürprizimiz var. Artık buna bayram şekerimi demeliyiz, bayram hediyesi mi demeliyiz bilemedik. Teomanpaşa’ya bayram hediyesi gibi bir haber. Kepez’in doğalgaz ağı büyüyor” dedi.

Kepez’in 24’ncü mahallesine doğalgaz
Teomanpaşa Mahallesi'nin en önemli beklentilerinden birisinin doğalgaza kavuşmak olduğunu belirten Tütüncü, “Dönemimizde Kepez’e çok önemli doğalgaz yatırımları yaptık. Doğalgaz çok önemli, çevreci bir enerji… Kepez doğalgazla bizim dönemimizde tanıştı. Bundan dolayı çok mutluyuz. 23 mahalleye doğalgazı getirdik. Şimdi 24’ncü mahalle olarak bayramdan hemen sonra Teomanpaşa'da doğalgaz çalışmaları başlıyor. İnşallah bu kış Teomanpaşa Mahallesi sakini hemşerilerimiz doğalgazla ısınabilecekleri güzel bir ortama, güzel bir imkana kavuşmuş olacaklar. Teomanpaşa’ya bu müjdemiz hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu. Kepez Belediyesi son 11 yılda 23 mahalleye ve 100 binden fazla konutun kapısına doğalgaz getirdi.

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