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Yaylada koyun otlatan genç kız üç kişi tarafından kaçırıldı Kimliği belirsiz üç kişi genç kızın ağzını bantlayıp elleri ve ayaklarını bağlayarak araca taşıdı Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaylada oğlak otlatan 22 yaşındaki genç kız, kimliği belirsiz 3 kişi tarafından ağzı bantlanıp, elleri ve kolları da bağlanarak karga tulumba kaçırıldı.

Yaylada koyun otlatan genç kız üç kişi tarafından kaçırıldı Kimliği belirsiz üç kişi genç kızın ağzını bantlayıp elleri ve ayaklarını bağlayarak araca taşıdı Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaylada oğlak otlatan 22 yaşındaki genç kız, kimliği belirsiz 3 kişi tarafından ağzı bantlanıp, elleri ve kolları da bağlanarak karga tulumba kaçırıldı.
Manavgat’ın Karabucak Mahallesi’nde yaşayan Emine E.A. (22), dün komşusunun kızı E.C. (16) ile Başlar Yaylası Körkuyu mevkiine oğlak otlatmaya gitti. Bir süre sonra yanlarına yaya olarak kimliği belirsiz 3 kişi geldi. Gelenlerden biri, E.C.’yi tutarken, diğerleri Emine E.A.’nın ağzını bantlayıp, elleri ve kollarını da bağlayarak yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan plakası alınamayan beyaz pikaba karga tulumba götürdü. Olay yerinde bırakılan E.C.’nin haber vermesi üzerine Emine E.A.'nın ailesi jandarmaya kızlarının kaçırıldığını belirterek şikayetçi oldu. E.C.’nin ilk ifadesinde, gelen 3 kişi mahallede daha önce hiç görmediğini söylediği bildirildi.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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