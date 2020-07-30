'Tek Kullanımlık Plastikler Yasaklansın' kampanyasına 500 bin kişiden destek



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)GREENPEACE Akdeniz, özellikle koronavirüs sürecinde kullanımı ciddi oranda artan plastik bardak, tabak, çatal, pipet, kaşık gibi tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması için kampanya başlattı. Akdeniz'den alınan derin deniz örneklerinin yüzde 92.8'inde plastik saptandığı vurgulandı. Başlatılan kampanyaya, 500 bine yakın kişi destek verdi.

Greenpeace Akdeniz'in başlattığı 'Tek Kullanımlık Plastikler Yasaklansın' kampanyasında, Avrupa Birliği'nde tek kullanımlık plastiklerin yasaklandığı belirtilerek, Türkiye'de de yasaklanması istendi. Özellikle koronavirüs sürecinde kullanımları ciddi ölçüde artan bardak, tabak, çatal, kaşık, bıçak, pipet, kulak çubuğu gibi tek kullanımlık plastik ürünlerin alternatiflerinin olduğuna dikkat çekildi.

ÖRNEKLERİN YÜZDE 92.8'İNDE PLASTİK SAPTANDI

Acilen harekete geçilmezse denizlerimizin plastik çöplüğüne dönüşeceği vurgulanan kampanyada, Akdeniz'den alınan derin deniz örneklerinin yüzde 92.8'inde plastik saptandığı açıklandı. Akdeniz havzasında dört metrekareye bir plastik düştüğüne işaret edilerek, sorunun en büyük kısmını iki dakika kullanılıp atılan tek kullanımlık plastiklerin oluşturduğu vurgulandı.

YARIM MİLYONA YAKIN KİŞİDEN DESTEK

Avrupa Birliği'nin, plastik pipet, kulak çubuğu, tabak, çatal, bıçak, kaşık, içecek karıştırıcıları ile köpük gıda kapları ve içecek bardaklarının yasaklanması konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi. Alternatifi olan bu ürünlerin Türkiye'de de yasaklanması gerektiği belirtilerek, "Üç tarafı plastiklerle değil, denizlerle çevrili bir Türkiye için bunu yapmalıyız" denildi. Kampanyaya, yarım milyona yakın kişi imza vererek destek oldu.

KORONAVİRÜSLE İLGİLİ BİLİMSEL HİÇBİR YANI YOK

Kampanyadaki çağrı şöyle:

"Koronavirüs salgını nedeniyle hijyenin hayati önem taşıdığı günler yaşıyoruz. Ancak kamuoyunda tabak, bardak, çatal, bıçak gibi gereksiz tek kullanımlık plastiklerin hijyenik nedenlerle koronavirüse karşı kullanılması gerektiğine dair bir algı yaratılıyor. Bunun bilimsel hiçbir yanı yok. Biz üzerimize düşen görevi yerine getirerek sosyal mesafeyi koruyalım, ellerimizi yıkayalım. Yetkililerden de toplum ve çevre sağlığını destekleyen sağlık önlemleri almasını talep edelim. Plastikler doğamızı kirletmeye ve dünya üzerinde yaşayan tüm canlıları tehdit etmeye devam ediyor. #plastiktenkurtul. Plastik kirliliğiyle mücadelede kararlı olmak ve birlikte hareket edebilmek çok önemli. Bunun için, bireylere, şirketlere ve devletlere ayrı ayrı görevler düşüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan talebimiz, en gereksizlerden başlayarak tek kullanımlık plastikleri yasaklaması" denildi. DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2020-07-30 12:35:10



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