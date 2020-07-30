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Oğul ve babanın kumar borcu kavgası kanlı bitti

İHA

Antalya'da bir genç, iddiaya göre kumar borcunu ödemek istemeyen babasını pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı.

Oğul ve babanın kumar borcu kavgası kanlı bitti

Antalya’da bir genç, iddiaya göre kumar borcunu ödemek istemeyen babasını pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı.
Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saat 23.00 sırasında Kepez ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki bir dernekte meydana geldi. 22 yaşındaki Durmuş Ali Ç., yaklaşık 50 bin TL değerindeki kumar borcunu babası 47 yaşındaki İsmail Ç.’ye ödemesini istedi. Borcunun ödemeyeceği cevabını alan Durmuş Ali Ç., babasının bulunduğu yere gelerek derneğe taşla saldırdı. Camları kıran genç, herkesi dışarı çıkardıktan sonra babasına 3 el pompalı tüfekle ateş etti. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücuduna saçmalar isabet eden İsmail Ç., ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından eve kaçan Durmuş Ali Ç., gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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