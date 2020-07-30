Çevik kuvvet polisi Özgül, denizde boğuldu

"Daha dün gibi..."

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Bülent TATOĞULLARILevent YENİGÜN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesine tatile gelen çevik kuvvet polisi Özgül Özdoğan (30), denizde boğuldu.

Olay, dün Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi sahilinde meydana geldi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görev yaptığı belirtilen polis memuru Özgül Özdoğan, eşi ve çocuğuyla birlikte tatil için geldiği ilçede dün saat 23.00 sıralarında denize girdi. Bir süre sonra suda hareketsiz halde bulunan Özdoğan, çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Özgül Özdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Özdoğan'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARILevent YENİGÜN

2020-07-30 12:38:03



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