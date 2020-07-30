Bayram arifesinde mezarlıklar ziyaretçilerle doldu



İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklar dolup taştı. Andızlı ve Uncalı mezarlıklarında yakınlarının kabirlerini ziyaret eden Antalyalılar, şehitlikleri de unutmadı.

Her bayram arifesinde olduğu gibi bu bayram da mezarlıklar, yakınlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşların akınına uğradı. Vatandaşlar, Uncalı Mezarlığı'nda bulunan Antalya Garnizon Şehitliği'ni de unutmadı. Sabah erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelen Antalyalılar, dua okudu. Şehit yakınları da şehitlerinin mezarları başında dua etti, mezarların üzerini çiçeklerle donattı. Araç girişinin yasak olduğu Uncalı Mezarlığı'nda engelli ve yaşlılar için akülü araçlar tahsis edildi.

Antalya 3. Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Hakan Eroğlu da garnizon şehitliğini ziyaret etti. Piyade Albay Eroğlu, şehitlikteki ailelerin bayramını kutlayarak şehit mezarlarının üzerine çiçek bıraktı. DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2020-07-30 12:39:12



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