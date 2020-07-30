Selekler Çarşısı'nın çatısında korkutan yangın

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Selekler Çarşısı'nın çatısında çıkan yangın korkuya neden oldu. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Kentte, birçok mağazanın bulunduğu Selekler Çarşısı'nın çatısında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Çarşı esnafı, çatıdan alevlerin yükseldiğini fark edip, yangına ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.
Alevleri görünce çok paniklediğini söyleyen Sinem Körpe, "Bir anda dumanı görünce o an çok korktum" dedi.
Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2020-07-30 14:27:18
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