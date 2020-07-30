Tüneldeki kazada yaralı kadın öldü, sürücü tutuklandı

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Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 2 ay önce tünelde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Hatice Çelik (52), tedavi gördüğü hastanede 52 gün sonra yaşamını yitirdi. Çelik'in ölümün ardından kazaya neden olduğu ve alkollü araç kullandığı belirlenen sürücü Mevlüt Çoban tutuklandı.

Alanya'nın Kuşyuvası mevkiinde bulunan tünelde 31 Mayıs gecesi ilçe merkezine seyir halinde olan Osman Çelik yönetimindeki 07 NS 055 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mevlüt Çoban yönetimindeki 07 UB 536 plakalı otomobil çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada sürücülerle birlikte 07 NS 055 plakalı araçta bulunan Hatice Çelik ve diğer araçtaki Volkan Çebiç yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Alanya'da özel bir hastanede tedavisi süren Hatice Çelik, 22 Temmuz akşamı yaşamını yitirdi. Hatice Çelik'in ölümünün ardından sürücü Mevlüt Çoban hakkında Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltı kararı çıkarıldı. Jandarma ekipleri, Mevlüt Çoban'ı dün evinde gözaltına aldı. Kaza sırasında 1.00 promil alkollü olduğu belirlenen Mevlüt Çoban, karakoldaki işlemlerinin ardından tutuklama istemiyle sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliğince 'alkollü araç kullanmak' ve 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçlarından tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2020-07-30 15:02:25



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