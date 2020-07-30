Antalya Havalimanında 9 bin test yapıldı Havalimanında kurulan Halk Sağlığı Laboratuvarında PCR testleri çalışılmaya başlandı.

Yurt dışına çıkışlarda gideceği ülke tarafından PCR testi istenen ve bu testi yaptıracak kişiler ile aynı zamanda yurt dışından gelen yolcuların numunesinin de alınması amacıyla 30 Haziran’da hizmet vermeye başlayan Antalya Havalimanı Sağlık Biriminde bugüne kadar 9 bin numune alındı.

Covid19 pandemi sürecinde yurt dışı uçuşların başlaması ile yolcuların sağlığını korumak ve olası bulaş riskini önlemek için ilimizden havayolu ile yurt dışına gidecek olan ve kente yurtdışından gelecek yolcuların ihtiyaç halinde en kısa sürede tespiti amacıyla Sağlık Bakanlığının talimatı ile kurulan sağlık birimi 7 gün 24 saat hizmet veriyor. 30 Haziran’dan bu yana 9 bin numune alınan Antalya Havalimanı Sağlık Birimi ve bünyesinde oluşturulan laboratuvarın yeterli donanım, tıbbi cihaz ve sağlık ekibine sahip olduğu bildirildi. Antalya İl Sağlık Müdürü Dr.Ünal Hünür, "Vatandaşlarımız yurt dışına çıkmadan bulundukları ilde testlerini yaptırabilirler. Son dakikayı beklemek havalimanında yoğunluk oluşturmakta ve gecikmelere neden olmaktadır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için bu konuda hassas davranmalarını bekliyoruz" dedi.

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