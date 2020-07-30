Epilepsi hastası çeşmenin yanında fenalaşıp, öldü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde çeşme başında su içmek isterken kriz geçirip, fenalaştığı öne sürülen epilepsi hastası Abbas Kutlu (50), yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 09.30 sıralarında Alanya'nın Beldibi Mahallesi Kaş Yaylası'nda meydana geldi. Mahalledeki çeşmeden su içmek isteyen Abbas Kutlu, iddiaya göre epilepsi krizi geçirip yere düştü. Çeşme önünde Abbas Kutlu'yu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, Kutlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Epilepsi hastası Kutlu'nun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsinin ardından Kutlu'nun cenazesi dün Alanya Beldibi Çaltı Mezarlığı'na defnedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK
2020-07-30 16:01:00
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