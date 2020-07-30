Lüks otomobil ormanlık alanda alev alev yandı Alevler ağaçlara sıçramadan söndürüldü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde baraj üstündeki bir lüks otomobil ormanın içinde alev alev yandı. Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri ormanda yangını çevreye sıçramadan söndürürken, lüks otomobil ise kül oldu.

Korkuteli Baraj üstünde Hüseyin Gülkokan’a ait 07 R 3144 plakalı bir otomobilin motor kısmından önce dumanlar sonra alev yükselmeye başladı. Aracın yandığını fark eden sürücü Hüseyin Gülkokan, aracı terk ederek yardım istedi. Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme araçları ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ihbarın ardından hızla olay yerine gelerek yanan araca müdahalede bulundu. Yangının ormana sıçrama ihtimaline karşı bir orman arazözü de yangına müdahale etti. Yaralanan kimsenin olmadığı yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.

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