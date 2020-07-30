Kaplumbağayı alevlerin arasından kurtarıp, suyla serinlettiler



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde, çöplükte başlayan ve yakındaki palmiye ağaçlarına sıçrayan yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin arasından son anda kurtarılan bir kaplumbağa ise suyla serinletildikten sonra doğal ortamına bırakıldı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Yukarıkocayatak Mahallesi Oduncak Mezarlığı mevkisinde bulunan mera arazisindeki çöp dökülen noktada başladı. Bölgedeki palmiye ağaçları tutuşurken, yangın nedeniyle bir elektrik kablosu da koparak zarar gördü. Olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketi görevlileri mahalleye gelen akımı kesti. Palmiye ağaçlarının arasında yanmak üzere olan kaplumbağayı fark eden çalışanlar, kaplumbağayı son anda kurtardı. Suyla serinletilen kaplumbağa, doğal ortamına bırakıldı. Yangın ise ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Mahalle muhtarı Mehmet Ün, "Çöp atıklarının bulunduğu mevkide sebebi belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın çıkmasının ardından itfaiyeye haber verdik. Mera alanı, yol kenarında bulunan palmiye ağaçları yandı. Herhangi bir ev hasar almadı ve can kaybı yok. Yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşlarımızın yardımı ile söndürüldü" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2020-07-30 18:29:41



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