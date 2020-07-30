Alanyaspor Ceyhun Gülselam ile sözleşme yeniledi

Aytemiz Alanyaspor, sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Ceyhun Gülselam ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Tecrübeli futbolcu Gülselam kendisini 1 yılı opsiyonlu 2 yıl daha turuncuyeşilli renklere bağlayan sözleşmeyi Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde attı.



Çavuşoğlu: “Kendisinden yararlanmaya devam edeceğiz”

İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ceyhun Gülselam'ın kişiliği ve takıma uyumundan dolayı çok memnun olduklarını belirterek, "Kendisine şahsım ve camiamız adına çok teşekkür ediyorum. Bu istikrarını devam ettirdiği sürece kendisinden yararlanmaya devam edeceğiz" dedi.



Gülselam: “Yeni başarılara imza atacağız”

Ceyhun Gülselam ise, "Başkanıma güzel sözlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Kendimi Alanyaspor'a ait hissediyorum. İnşallah yeni sezonda yeni başarılara imza atacağız" diye konuştu.

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