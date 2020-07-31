Uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü öldü

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Yücel BULUT/GAZİPAŞA, (DHA)ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde 35 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Orhan Kaptanoğlu hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Hasdere Mahallesi'nde meydana geldi. Doğanca Mahallesi´nden Gazipaşa yönüne giden Orhan Kaptanoğlu yönetimindeki 07 UAF 06 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, 35 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 acil, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla makiliklere takılıp duran kamyonete ulaştı. Sağlık ekipleri 3 çocuk babası Orhan Kaptanoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Orhan Kaptanoğlu'nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Gazipaşa Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT

2020-07-31 11:51:35



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