Oruç Reis'in açık denizde bekleyişi sürüyor

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İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Körfezi'ne iki hafta önce gelen Oruç Reis gemisi, açık denizde bekleyişini sürdürüyor.

Doğu Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetinde bulunmak için 2 hafta önce Antalya Körfezi'ne gelen Oruç Reis gemisi, Akdeniz açıklarındaki bekleyişine devam ediyor. Önceki gece Antalya Gümrük Müdürlüğü Limanı'na demirleyerek ikmal yapan Oruç Reis, tekrar Antalya açıklarına çıkmıştı.

Oruç Reis gemisi, Doğu Akdeniz'de yeni bir sismik araştırma faaliyeti için görev bekliyor. DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2020-07-31 12:55:00



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