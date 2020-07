Kas¸’ta 2 plaja Mavi Bayrak

Kaş ilçesinde 2 plaj Mavi Bayrak aldı. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından verilen Mavi Bayrak düzenlenen törenle plajlara asıldı.

İlçedeki Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri ile Kaş Belediyesi Acısu Halk Plajı, Mavi Bayrak aldı. Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının (FEE) belirlediği kriterler yönünde TÜRÇEV yetkililerinin deniz suyu temizliği, donanım ve hizmetler, çevre yönetimi ve eğitimi gibi kriterleri değerlendirme sonrası, 2 plajın Mavi Bayrak almak için uygun olduğu kaydedildi.



TÜRÇEV tarafından verilen Mavi Bayrak belirlenen plajlara asıldı

Kaş Belediyesi'nce Mavi Bayrak töreni düzenlendi. İnceboğaz Sosyal Tesisleri ve Mesire Alanında düzenlenen törene, Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ve TÜRÇEV Antalya Koordinatörü Lokman Atasoy, kurum müdürleri ve daire amirleri katıldı.

Kaymakam Şaban Arda Yazıcı yaptığı konuşmada, “Ülkemizin dünyanın nadide güzelliklerini barındıran bu güzel ilçemizde yeni bir değerle tanışıyoruz, tanıştırılıyoruz. Bu değerlerin ciddi bir alt yapısı oluyor. Bu güzel hizmet sadece Kaş’ımıza, Antalya’mıza ve ülkemize değil, dünyanın insanlarına burada hizmet vermesi noktasında kavuşturulmuş nadide güzel bir hizmet. Belediye başkanı ve ekibini kutluyorum. Bu güzel hizmetin Türkiye’nin turizmine, 2023 vizyonu çerçevesinde hedefine emin adımlarla giden ve gelecekte de turizm hedeflerini yakalayacak olan devletimize, onun kutlu insanlarına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçenleri yürekten kutluyorum.” dedi.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’da ilçedeki mavi bayraklı 9 plajdan 3’ünü belediyenin işlettiğini belirterek, “Hedefimiz, belediyemizin tüm çalıştırdığı plajların mavi bayraklı olması. Bu durumun sürdürülebilirliği için gayret edeceğiz. Kaş’ın denizi dünyada marka. Tertemiz, pırıl pırıl. Gelen her misafir Kaş’ımızın her noktasından rahatlıkla denize girebiliyor ve memnuniyetini ifade ediyor. Daha güzel turizm ve daha güzel Kaş için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Mavi bayrağımız hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

TÜRÇEV Antalya Koordinatörü Lokman Atasoy ise Mavi Bayrak programı belgelendirmesinin 33 yıldır 50 ülkede uygulandığını, bu yıl 4 bin 666 plajda dalgalandığı bilinen bir belgelendirme olduğunu hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

“Dünya Turizm Örgütü dünyanın en çok bilinen ve güvenli eko etiketi olarak, Mavi Bayrağı ifade etmiştir. Ülkemiz şu anda dünyada, İspanya ve Yunanistan’ın ardından sayı olarak üçüncü sıraya yükselmiştir. Antalya’da bu başarımız daha ön plandadır. Dünyanın en fazla Mavi Bayrağının olduğu kent 206 plaj sayısıyla Antalya, Türkiye’nin yaklaşık yüzde 43’ünü oluşturuyor. Her kıyı belediyemizin halkın kullanabileceği alanlarda uluslararası standartlarda hizmet veren plajları yapması son derece önemlidir. Kaş Belediyesinin iki halk plajı var, İnceboğaz ve Acısu. Bu kadar zor alınan bir ödülü halk plajlarında devam ettirebilmek son derece önem taşıyor.”

Konuşmaların ardından, sertifika ve Mavi Bayrak töreni gerçekleştirildi. İlçe genelinde 9 plaj ve 1 marinanın adına göndere mavi bayrak çekildi.

