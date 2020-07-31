Antalya’da firari danalar araç trafiğine karıştı 6 kişinin yatırdıkları danayı kesmek için verdikleri çaba görenleri güldürürken, dana bir kişiyi beton zemine savurdu

Antalya’da üç farklı noktada kaçan danalar trafiğin yoğun olduğu yollarda araçların arasında ilerledi. 6 kişinin kesmeye çalıştığı bir dana ise kasabı kafası ile beton zemine savurdu.

Sakin bir bayramın geçirildiği turizm kenti Antalya’da üç farklı noktada kaçan kurbanlık danalar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Varsak bölgesinde sahibinin elinden kaçandana trafiğin yoğun olarak aktığı Süleyman Demirel Bulvarı’na çıktı. Araçların arasında ilerleyen danayı sürücüler meraklı bakışlarla izledi. İkinci dana ise Gazi Bulvarı’nda yine trafiğin arasında ilerlerken kameralara yansıdı. Topçular kanal boyunda ilerleyen bir dana ise, sahibinin kovalaması üzerine mısır ekili araziye daldı. Her üç danayı da sahipleri uzun uğraşlar sonucu yakaladı.

En ilginç bir görüntü ise Aksu ilçesinde yaşandı. 6 kişi danayı kesmek için yere yatırdı. İki kişi, danayı boynundan kesmek için kafasını tam yere yatırmak istedi. Dana kafasını sert bir şekilde sallayınca bir kişi beton zemine savruldu. Diğer kişiler danayı zapt etmek istese de başarılı olamadı. 6 kişinin danayı kesme çabası renkli görüntüler oluşturdu.

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