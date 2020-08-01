Antalya'da piknik alanları doldu



İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)KURBAN Bayramı tatilini Antalya'da geçirenler ve kent sakinleri, piknik alanlarını doldurdu.

Kentte Kurban Bayramı'nın ikinci günü piknik alanlarında yoğunluk arttı. Hava sıcaklığının 41, deniz suyu sıcaklığının 29 derece olarak ölçüldüğü kentte, kurbanlarını kesen kent sakinleri, mesire alanlarını doldurarak mangallarını yakıp, aileleriyle zaman geçirdi. Kadınlar salata ve çay yaparken, erkekler de mangalın ateşini körükledi. Kömür ve odun parçalarını mangallara dolduran vatandaşlar ateşin köz haline gelmesiyle etlerini pişirmeye koyuldu.

Ailesiyle pikniğe gelen Taner Durmaz, "Günümüz çok güzel geçiyor. Hava da çok güzel. Kurban kesmek yerine adaklarımızı başka şekilde değerlendirdik. Bugün ailemizle piknik yapacağız. Mangal işleri arkadaşımın üstünde" dedi.

Mangal görevini üstlenen Haydar Akkuş ise, "Sabahtan mangalı hazırladım. Birazdan ateşleyeceğim. Hava ve mangal sıcak ama ben hazırım. Mangalı yakıp suya atlayacağım" diye konuştu.

Çocukları ve torunlarıyla pikniğe gelen Rahim Bertal, koronavirüs salgını nedeniyle aylardır sıkıntı yaşadıklarını ve dinlenmeyi hak ettiklerini söyledi. Bertal, mangal ile kendisinin ilgileneceğini ve torunlarına et pişireceğini belirtti.

Eşi, çocukları ve akrabalarıyla birlikte piknikte yerini alan Erdal Orhan ise uzanarak enerji depoladı. Keyfinin yerinde olduğunu anlatan Orhan, "Çoluk çocuk birlikte tatil geçiriyoruz. Kurbanı dün kestim. Bugün bize kalan payı yemeye geldik. Mangal öncesi biraz dinlenmek istedim. Sonra etleri pişireceğim" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2020-08-01 14:09:12



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