Antalyalılar, Konyaaltı Sahili'ni doldurdu

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Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde sıcaktan bunalan Antalyalılar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize girerek serinledi. Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 31 derece olarak ölçüldüğü kentte sahile gelenlerin kimi denize girerek serinlemeye çalıştı, kimi de güneşlenmeyi tercih etti. Sahile aileleriyle gelen çocuklar da deniz kenarında oyun oynadı. Tatilcilerin sosyal mesafe ve maske uyarısına dikkat etmediği görüldü.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2020-08-01 14:39:03



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