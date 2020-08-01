Dünyanın ilk başarılı rahim nakilli annesi bebeğiyle buluştu Anne Derya Sert, maskeli şekilde bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşadı

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesinde 2011 yılında yapılan rahim nakli ile tıp literatürüne giren Derya Sert, 4 Haziran’daki doğumun ardından 'Ömer Özkan' ismini verdiği bebeğini ilk kez kucağına aldı.

Henüz 23 yaşındayken kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert'in (32) mücadelesi 2011 yılında başladı. 2009 yılında bekar olduğu dönemlerde kadın hastalıkları sebebiyle bir dizi operasyon geçiren Sert'e kadavradan rahim bulunup 45 kişi arasında doku grubu ve diğer testleri tam uyunca 8 Ağustos 2011 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde nakil yapıldı. Dünyada ilk kez yapılan nakil ise AÜ Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından gerçekleştirildi. Sert, geçtiğimiz 4 Haziran'da ise 28 haftalık olarak 760 gram ağırlığında erkek bir bebek dünyaya getirdi. Sert çifti, bebeklerine 'Ömer Özkan' ismini verdi.

Doğumun ardından bebeğini ilk kez kucağına alan anne, bebeği ile kavuşma anının fotoğraflarını paylaştı. Anne Derya Sert'in özel olarak ayrılan yoğun bakım odasında bebeğini anne sütü ile beslemeye başladığı ve bebeğin kilo aldığı öğrenildi.

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