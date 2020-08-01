Ukraynalı turist, otelden ayrılacağı gün ölü bulundu

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Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde, Ukraynalı Oleh Burtolık (40) tatil yaptığı otelden ayrılacağı gün, odasında ölü bulundu.

Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Ukraynalı Oleh Burtolık, dün sabah, aynı odada kaldığı arkadaşı tarafından hareketsiz halde yatarken bulundu. Arkadaşının haber verdiği otel yönetimi sağlık ve polis ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Oleh Burtolık'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. İncelemenin ardından Oleh Burtolık'ın cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Oleh Burtolık ile aynı odada kalan arkadaşı, 28 Temmuz'da tatil için geldikleri otelden ayrılmak için hazırlık yaptığı sırada Burtolık'ı uyandırmak istediğini, ancak arkadaşının hareketsiz yattığını fark ettiğini söyledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2020-08-01 16:01:45



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