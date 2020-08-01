Sahilde yüzen tatilcilere caretta caretta sürprizi Cankurtaranların güneşten etkilenmemesi için şemsiye açtığı caretta carreta ile vatandaşlar fotoğraf çektirmek için sıraya girdi Ekolojik Araştırma Derneği tarafından alınan caretta caretta, Belek’teki rehabilitasyon merkezine götürüldü

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilindeki bir plaja canlı caretta caretta vurdu. İlgi odağı olan caretta carreta ile vatandaşlar fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Ekolojik Araştırma Derneği tarafından alınan deniz kaplumbağası, Belek’teki rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Turizm kenti Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilindeki 25 numaralı plaja saat 14.30 sıralarında bir caretta caretta yaklaştı. Denizde yüzenler büyük korku ve panik yaşarken, cankurtaranlar caretta carettayı uzaklaştırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Israrla kıyıya doğru hareket eden caretta caretta, cankurtaranlar tarafından suyla sahilin birleştiği noktada korumaya alındı. Görevliler caretta carettanın üzerine güneşten etkilenmemesi için şemsiye açtı. Vatandaşlar ise caretta carettayı görmek ve fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Bununla da yetinmeyen bazı vatandaşlar caretat carettayı eliyle dokunup sevdi. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından durumu Belek’te bulunan Ekolojik Araştırmalar Derneğine bildirdi. Kısa süre içinde bölgeye gelen 3 dernek üyesi, yaptıkları ön kontrolün ardından caretta carettayı büyük plastik kaba aldı ve üzerine bez ile örttü. Plaj çalışanları ve dernek görevlileri tarafından kap içindeki carreta caretta şezlongların arasından dışarı çıkarıldı. Araca alınan kaplumbağa tedavisi için Belek’teki rehabilitasyon merkezine götürüldü. Herhangi bir yara izi olmayan erkek caretta caretta, buradaki muayenesinin ardından durumuna göre Muğla Dalyan’daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülecek.

Azerbaycan’dan tatile gelen Nergiz Haleova, yüzerken biranda kaplumbağanın geldiğini belirterek, “İlk kez görüyoruz kaplumbağa, ilginç bir durum oldu. Herkes ilgi göstermeye başladı. Birazdan fotoğraf çektireceğim” diye konuştu.



"Sahile geldi"

Nigar Gamarli ise, Antalya’ya dinlenmek için geldiğini ifade ederek, "Şurada uzanıyordum. Bir baktım kocaman kaplumabağa geliyor. Sahile doğru geliyordu. Herkes başına toplandı, sevmeye başladık. Şu an bize bakıyor. Şemsiyenin altında dinleniyor. Çok tatlı, fazla yormadan tedavisi yapılıp denize bırakılması gerekiyor. Herkes başına toplandı” dedi.

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