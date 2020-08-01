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Denizde boğulan kişi sanıldı, yaralı caretta çıktı

DHA

Denizde boğulan kişi sanıldı, yaralı caretta çıktı


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde kıyıya yakın yerde bulunan yaralı caretta caretta sahile çıkarıldı. Başta boğulan bir kişi olduğu sanılan yaralı caretta, ekipler gelene kadar güneşten etkilenmemesi için plaj şemsiyesiyle korundu.
Konyaaltı Sahili'nde denize girenler öğle saatlerinde suda bir kişinin boğulduğunu söyleyerek, cankurtaranlardan yardım istedi. Yaklaşık 20 metre açıkta bulunan cismin yanına giden cankurtaranlar, yaklaşık 1 metre uzunluğunda yaralı bir caretta caretta kaplumbağasıyla karşılaştı. Denizde yüzen vatandaşlar ve cankurtaranlar tarafından sahile çıkarılan kaplumbağa, kumların üzerinde bekletilmeye başlandı. Yaralı caretta caretta için ilgili kurumlara haber verildi. Bu sırada cankurtaranlar sahilde güneş altında bekleyen yaralı hayvan için şemsiye açarak gölgede kalmasını sağladı. Yaralı kaplumbağa sahildeki kişilerin ve çocukların ilgi odağı oldu. Çevredekiler yaralı carettanın fotoğraflarını çekerken, bazıları ise dokundu.
O sırada denize giren kişilerden Azerbaycan'dan tatile gelen Nergis Haleova, "Denizde yüzdüğümüz sırada bir kaplumbağa geldiğini gördük. İlk kez gördük, bizim için de ilginç oldu. Herkes ilgi göstermeye başladı. Görünce korkmadım çünkü ben hayvanları seviyorum. Birazdan da fotoğraf çekineceğim" dedi.
Kaplumbağayı denizde görünce şaşırdıklarını söyleyen Nigar Gamarli, "Sahilde dinlediğimiz sırada denize bakınca kocaman bir kaplumbağanın yaklaştığını gördük. Hemen hepimiz toplandık. Bayağı sevdik, çok tatlı kendisi. Bir sorun var mı bilmiyorum bakmak için doktorlar gelecekmiş. Korkmadım çok tatlı kendisi, bir yarası var mı bakmak lazım. Her gün böyle bir şey görmüyoruz. Enteresan oldu bizim için de" diye konuştu.
Yaklaşık 1 saatlik bekleyişin ardından yaralı kaplumbağaya müdahale için Belek bölgesinde görev yapan Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) üyeleri bölgeye geldi. Yaralı kaplumbağayı büyük plastik bir kaba alınırken, ıslatılan büyük bezler de kaplumbağanın sıcaktan etkilenmemesi için üzerine örtüldü. Yapılan ilk kontrolün ardından araca yüklenerek Belek'teki rehabilitasyon merkezine götürülen yaralı caretta caretta, durumuna göre Muğla'nın Dalyan ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderilecek.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2020-08-01 17:11:33

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