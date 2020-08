Aşırlı Adası'nın sahipleri, dağ keçileri

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Demre ilçesine bağlı Kekova bölgesindeki Aşırlı Adası'na yaklaşık 17-18 yıl önce bırakılan dağ keçileri, çoğalarak adanın sahipleri haline geldi. Keçilerin büyük bölümü bölgeye gelen yatçıların sevgisi sayesinde evcilleşti. Yapılaşmanın yasak olduğu hazineye ait adada yaşayan keçiler, bölgeye gelen yatçılar tarafından beslenip, korunuyor.

Kekova bölgesindeki Gökkaya Koyu'nun doğusunda yer alan Aşırlı Adası, 145 dönüm büyüklüğünde. Çam, zeytin ve maki bitkileriyle kaplı olan ada, birinci derecede tarihi ve doğal sit alanı. Tamamı kayalık ve ormanlık olan alana, 20022003 yıllarında adanın o dönemki sahipleri tarafından Türkiye'nin başka yerlerinden getirilen dağ keçilerinin bırakıldı. Keçiler burada çoğalmaya ve adanın sahipleri tarafından beslenmeye başlandı. Ancak Demre Mal Müdürlüğü'nün açtığı dava sonucu mahkeme tarafından o dönemki sahiplerinden alınan ada, hazineye devredildi. Karar, daha sonra Yargıtay tarafından da onaylandı. Kararın kesinleşmesinin ardından adadaki yapılar, Demre Kaymakamlığı tarafından yıktırıldı. Adanın tek sahipleri olarak ise dağ keçileri kaldı.

YATÇILAR ELLERİYLE BESLİYOR

Aşırlı Adası'ndaki dağ keçileri, kaçak avlanmaya, hastalıklara rağmen her geçen yıl çoğalıyor ve sayıları bilinmiyor. Adanın kuzeybatı ve batısında kalabalık halde gezen keçilerden çok yabanileri aşağı inmiyor. Özellikle mavi yolculuğa çıkan, günübirlik tur düzenleyen bazı yatçılar ise adaya keçiler için yiyecek bırakıyor. Bazıları elleriyle keçileri besliyor. Özellikle küçük keçiler, adanın kıyısında geziyor ve yavrularını emziriyor. Kendilerini besleyen yatçılardan kaçmayan keçiler, bu yüzden dağ keçisi değil 'evcil keçi' zannediliyor. Keçiler tehlikeyi sezdikleri anda ise hep birlikte yukarı doğru kaçıyor. Bazı yatçılar adanın kıyısındaki keçileri göstermek için bölgeye geliyor. Yat turuna çıkanlar, uzaktan keçilerin fotoğrafını çekiyor.

`BİZ ÇOĞALMALARINI İSTİYORUZ´

Keçileri besleyen yatçı Abdurrahman Akın, "Bu keçiler adanın, doğanın ve Demre turizminin bir güzelliği. Bu keçileri biz her sabah geliyoruz, besliyoruz. Burada çoğalmasını istiyoruz. Tüm buraya gelen tatilcilerden de bu özveriyi göstermesini bekleriz" dedi.

Turizm çalışanı Aykut Çakır, "Bu keçiler turizmin bir rengi. Biz buraya Kekova'ya turlar düzenliyoruz, yaban keçilerini göstermek için. Orijinali yaban keçisi. İnsanların sevgisi sayesinde evcilleşmiş durumdalar" diye konuştu.

Yat kaptanı Muzaffer Yıldırım da "Bu keçiler aslında yaban keçisi. İnsanlar sayesinde evcilleşti. Birkaç kilo et için bu hayvanları, keçileri vurmayalım" dedi. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR

2020-08-02 08:33:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.